Birmingham Kürt Film Festivali düzenlenecek

7 saat önce

Birinci Birmingham Kürt Film Festivali Birmingham'da düzenlenecek.

Jüri üyesi Adnan Osman, 2 Aralık 2025 Salı günü, Kurdistan24'e yaptığı açıklamada, "Birçok değerli sanatçıyla birlikte Birmingham Kürt Film Festivali'nde jüri üyesi olarak Kürdistan'ın dört bir yanından ve yurt dışından yaklaşık 350 Kürt filmi izledik." dedi.

Osman, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu festivallere katılmak benim için önemli ve keyifli bir deneyim çünkü aralarında henüz gösterime girmeyen gönderilen tüm eserleri izliyoruz. Gösterime girmemiş filmleri izlemek, güzel ve nadir bir duygu. Birmingham Festivali'nde beni en çok mutlu eden şey, deneyimli bir film yapımcıları grubunun özverisi."

Festivalin daha iyi görünmesi için gece gündüz çalıştıklarını belirten Adnan Osman, "Kürt filmlerinin ve festivallerinin önemli bir ilerleme kaydetmesinden ve her geçen gün daha da parlamasından mutluluk duyuyorum." dedi.

Şubat 2026'te düzenlenecek Birmingham Kürt Film Festivali'nde en iyi 8 film ödüllendirilecek.