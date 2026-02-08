Mesrur Barzani: Kürtler sorunun değil, çözümün bir parçası olmak istiyorlar

4 saat önce

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, "Kürtlerin de Araplar, Türkler ve Farslar gibi hakları vardır. Kürtler de diğer tüm milletler gibi kendi kaderlerini tayin etme hakkına sahiptir." dedi.

Sky News Arabia'ya verdiği özel röportajda Orta Doğu'daki son siyasi ve güvenlik gelişmeleri hakkında konuştu.

Başbakan Barzani, bir sonraki Irak Cumhurbaşkanı'nın demokratik geleneklere ve seçim sonuçlarına uygun olarak belirlenmesi gerektiğini berliterek, en büyük Kürt ve ulusal siyasi parti olan Kürdistan Demokrat Partisi'nin (KDP) cumhurbaşkanı adayı belirleme hakkına sahip olduğunu vurguladı.

Seçim sonrası sürecin, Parlamento başkanlığının atanmasıyla başlayıp cumhurbaşkanı ve başbakanın seçimiyle sona eren seçmenlerin iradesini yansıtması gerektiğini vurgulayan Mesrur Barzani, "Irak için egemenlik ve dengeli uluslararası ilişkiler çok önemlidir. ABD ve uluslararası toplumla ilişkiler dikkatli ve sorumlu bir şekilde yürütülmelidir." dedi.

Hükümetin kurulmasıyla ilgili olarak Mesrur Barzani, siyasi geleneğe göre başbakan adaylığının Şii bloğunun, parlamento başkanlığının ise Sünni topluluğunun sorumluluğunda olduğunu söyledi.

"Cumhurbaşkanlığa seçilen kişi Kürtlerin cumhurbaşkanı değil, Irak için bir Kürt cumhurbaşkanı olacaktır." diyen Mesrur Barzani, uzlaşma sağlanamaması durumunda adil ve demokratik bir sürecin karar vermesi gerektiğini belirtti.

Başbakan Barzani, KDP'nin Fuad Hüseyin'i aday gösterdiğini anımsatarak, onu Irak cumhurbaşkanı olarak görev yapabilecek yetenekli ve deneyimli bir kişi olarak tanımladı.

Mesrur Barzani, ayrıca ABD ve koalisyon güçlerinin Irak'taki varlığının sürmesi gerektiğini savunarak, şunları söyledi:

"Onlar, sadece Kürtlerin değil, tüm Iraklıların talebi üzerine DAİŞ'e karşı savaşmak için geldi. Özellikle DAİŞ'e karşı mücadelede ön cephelerde yer alan Kürt güçlerini desteklemesi nedeniyle ABD liderliğindeki uluslararası koalisyona teşekkür ediyoruz."

Başbakan, terör örgütü DAİŞ'in tamamen yenilgiye uğratılmadığı ve tehdidinin devam ettiği uyarısında bulunarak, DAİŞ'in ciddi bir tehdit olduğunu ve aşırılıkçı grupların, adaletsizlik, yoksulluk, dengesizlik ve zayıf yönetim ortamında yeniden ortaya çıkacağını ifade etti.

Mesrur Barzani, DAİŞ'in yeni yollarla yeniden örgütlenmesini önlemek için koalisyon desteğine hala ihtiyaç duyulduğunu söyleyerek, ABD birliklerinin bölgeden çekilme zamanlamasının Washington ve Bağdat arasında görüşüldüğünü, ancak Kürdistan'ın henüz bu konuda bir adım atmadığını da sözlerine ekledi.

Başbakan Barzani, ayrıca Kürdistan Bölgesi'nin, terörizmi tamamen yenmek için devam eden iş birliğinin hala gerekli olduğuna inandığını dile getirdi.

Bölgedeki Kürt meselesine ilişkin olarak Mesrur Barzani şunları söyledi:

"Kürdistan tarih boyunca bölünmüştür ve tarih Kürt meselesi söz konusu olduğunda adil olmamıştır. Kürtler sorunun değil, çözümün bir parçası olmak istiyorlar. Ancak bir gerçek var. Kürtler nerede olurlarsa olsunlar onurlarına ve haklarına saygı duyulmalıdır. Kürtlerin de Araplar, Türkler ve Farslar gibi hakları vardır. Kürtler de diğer tüm milletler gibi kendi kaderlerini tayin etme hakkına sahiptir."

Kürtlerin, diğer tüm milletler gibi, hayalleri olduğunu ve hayallerini ifade etmelerinin engellenmemesi gerektiğinin altını çizen Mesrur Barzani, “Tanrı beni bir Kürt olarak yarattı ve bununla gurur duyuyorum.” diyerek, çok etnikliliğin ve farklılıklara saygının bölgedeki istikrarın temeli olduğunu belirtti.

Başbakan Barzani, ayrıca Bağdat'ı Kürdistan Bölgesi'ne karşı anayasal yükümlülüklerini yerine getirmemekle eleştirdi.