Ano Cewher, ABD Dışişleri Bakanlığı ile toplumsal güvenlik ve özgürlük konularını görüştü

3 saat önce

Kürdistan Bölgesi Haberleşme ve Ulaştırma Bakanı Ano Cewher, ABD'nin üst düzey yetkilileriyle gerçekleştirdiği bir dizi görüşmede dini ve etnik grupların durumu ve onlara uluslararası koruma sağlanması gerekliliğini görüştü.

Ano Cewher, Washington ziyareti kapsamında ABD Dışişleri Bakanlığı Kıdemli Danışmanı Dalia Turki ile görüştü.

Görüşmede, Irak ve Kürdistan Bölgesi'ndeki Hristiyan topluluğunun korunması ve siyasi temsili konusu ele alındı.

Bakan Cewher, görüşmede özellikle Ezidilerin durumu olmak üzere, dini ve etnik grupların karşılaştığı zorluklara ve sorunlara dikkat çekti.

Her iki taraf da dini özgürlük ilkelerinin korunmasının, azınlık haklarının güvence altına alınmasının ve barış içinde bir arada yaşama kültürünün güçlendirilmesinin öneminin altını çizerek, toplulukların sorunlarına köklü bir çözüm bulmak için ilgili taraflar arasında sürekli diyaloğun gerekliliğini vurguladı.