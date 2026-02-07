Başkan Barzani, Yekgirtu'nun kuruluş yıl dönümünü kutladı
Başkan Mesud Barzani, Kürdistan İslami Birlik Partisi (Yekgirtu) Genel Sekreteri Selahaddin Muhammed Bahaddin'i partisinin kuruluşunun 32. yılı dolayısıyla tebrik etti.
Başkan Barzani, 7 Şubat 2026 Cumartesi günü, Yekgirtu’nun kuruluşunun 32. yılı vesilesiyle sosyal meyda platformu X hesabından bir kutlama mesajı paylaştı.
Mesud Barzani mesajında, Yekgirtu’nun kuruluşunun 32. yılı vesilesiyle partinin genel sekreteri Selahaddin Muhammed Bahaddin'i, liderliğini, tüm üyelerini ve destekçilerini tebrik etti ve başarılarının devamını diledi.
بەبۆنەی سی و دووەمین ساڵیادی ڕاگەیاندنی یەكگرتووی ئیسلامیی كوردستان پیرۆزبایی لە بەڕێز مامۆستا سەلاحەددین بەهائەدین ئەمینداری گشتیی یەكگرتووی ئیسلامیی كوردستان و سەركردایەتی و سەرجەم ئەندام و لایەنگرانی یەكگرتووی ئیسلامی دەكەم و ئومێدی سەرکەوتن و بەردەوامیان بۆ دەخوازم.