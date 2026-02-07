Başkan Barzani, Yekgirtu'nun kuruluş yıl dönümünü kutladı

1 saat önce

Başkan Mesud Barzani, Kürdistan İslami Birlik Partisi (Yekgirtu) Genel Sekreteri Selahaddin Muhammed Bahaddin'i partisinin kuruluşunun 32. yılı dolayısıyla tebrik etti.

Başkan Barzani, 7 Şubat 2026 Cumartesi günü, Yekgirtu’nun kuruluşunun 32. yılı vesilesiyle sosyal meyda platformu X hesabından bir kutlama mesajı paylaştı.

Mesud Barzani mesajında, Yekgirtu’nun kuruluşunun 32. yılı vesilesiyle partinin genel sekreteri Selahaddin Muhammed Bahaddin'i, liderliğini, tüm üyelerini ve destekçilerini tebrik etti ve başarılarının devamını diledi.