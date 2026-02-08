İlham Ahmed: Oluşturulacak tugaylarda kadınlar da yer alacak

3 saat önce

Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi Dış İlişkiler Dairesi Başkanı İlham Ahmed, Kürt halkının haklarının anayasada güvence altına alınacağını ve daha büyük başarılar elde edileceğini söyledi.

Kamışlo'da düzenlenen bir toplantıda konuşan İlham Ahmed, halkın haklarına ve özgürlüğüne dikkak çekerek, şunları kaydetti:

"Halkların özgürlüğünü esas alan bir proje geliştirilmişti. Ama şimdi bazı hassasiyetler oluşmuş, özellikle halkların hakları konusunda. Bazıları bu hassasiyeti iç savaş çıkarmak için kullanmak istiyor. Özellikle halklar arasında birçok girişim de vardır. Dikkatli olmalıyız. Geliştirilen proje başlangıçta tüm halklar içindi. Özellikle Kürt halkının hakları için. Kürt halkının tarihi topraklarında yaşadığı gerçeği, uygulanan hükümet politikalarının aksine, hem bölgenin demografisi hem de halka verilen zihniyet göz önüne alındığında, şu ana kadarki çabalar bu halkı şeytanlaştırmaya dayanıyor. Onları haklarından ve kimliklerinden mahrum bıraktılar. Hala bunun üzerinde çalışıyorlar. Ayrıca bazı insanlar bu politikanın araçları haline geliyor."

Suriye Hükümetinin Kürt halkının hakları için aldığı kararına değinen Ahmed, "Kürtlere karar alma ve kimlik verme konusunda ilk kez alınan bir karardır. Bu olumlu bir karardır. Bunun da takibi yapılacak. Ayrıca, bu kararların siyasi ve hukuki takibini nasıl uygulayabiliriz ve sahada nasıl pratik hale getirebiliriz? Üzerinde çalışacağız." ded.

Entegrasyon süreciyle ilgili olarak İlham Ahmed, şunları söyledi:

"Haseke ve Kobani için tümenler ve tugaylar oluşturulacak. Kadın arkadaşlarımız da bu tugay ve tümenlerde yer alacaktır. Ayrıca, sivil ve kültürel kurumlar ve dil konusunda da anlaşmalar yapılacak. Haseke Valisi bu konuda net konuştu. Sınır kapıları ve dil gibi bazı noktalar da görüşülüyor. Ayrıca, anayasa için resmi bir komite henüz kurulmadı, ancak kurulacağı bildirildi."

Düşmanın amacının Kürt halkını yok etmek olduğu uyarısında bulunan İlham Ahmed, "Ancak Kürt halkının rolü ön plandaydı. Tarihsel Kürt birliği oluşturuldu. Rojava'nın ruhu ve başarıları bu birliği inşa etti. Sözler, yazı ve kalem kurşundan daha güçlüdür. Kürt halkının hakları anayasada güvence altına alınacak ve daha büyük başarılara imza atacağız. Ortaya çıkan her engelin çözümünü bulacağız." sözlerini kullandı.