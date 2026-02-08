Irak Parlamentosu oturum gündemini Kürtçe olarak yayımladı

2 saat önce

Irak Parlamentosu gündemini Kürtçe olarak yayınlamaya karar verdi.

2005 yılından bu yana, anayasaya göre Kürtçe Irak'ta ikinci resmi dil olmasına rağmen, gündemler yalnızca Arapça olarak yayınlanıyordu.

Parlamento Basın Ofisi ilk kez olarak bu haftaki oturumun gündemini Kürtçe olarak yayımladı.

Parlamentonun bundan sonra oturum gündemlerini Kürtçe olarak da yayımlamaya karar verdiği belirtildi.

Oturum yarın (8 Şubat 2026 Pazartesi) saat 11:00'te yapılacaktır.

Gündemdeki maddeler şunlardır:

1. Birkaç yeni milletvekilinin yemin töreni.

2. Parlamentonun daimi komitelerinin oluşturulmasına ilişkin oylama.