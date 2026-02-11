Maliki'den istikrar şartı: Silahlar devletin kontrolüne geçmeli

3 saat önce

Kanun Devleti Koalisyonu Başkanı ve Koordinasyon Çerçevesi'nin başbakan adayı Nuri Maliki, 11 Şubat 2026 Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Irak'ta istikrarın sağlanmasına yönelik bir yol haritası ortaya koyarak, silahlar devletin kontrolüne alınmadan ülkenin istikrara kavuşamayacağını ifade etti.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Maliki, Irak'ın savaş ve şiddet dolu zorlu bir süreci geride bıraktığını, artık vatandaşların onur ve huzur içinde yaşama zamanının geldiğini vurguladı.

Maliki, devlet otoritesinin tesisi için taraflar arasında birlik, hukukun üstünlüğü ve silahların devletin tekelinde olması gibi temel şartları sıraladı.

Kanun Devleti Koalisyonu Başkanı, halkın tüm bileşenlerini kapsayan ve yalnızca Silahlı Kuvvetler Başkomutanı'nın emri altında hareket eden "birleşik bir ulusal orduya" duyulan ihtiyacı vurgulayarak, devletin varlığının ancak bu şekilde korunabileceğini kaydetti.

Konuşmasının bir diğer bölümünde istikrar ile ekonomi arasındaki ilişkiye değinen Maliki, "İstikrar sağlandığında yatırım ortamı canlanır; bu da gençler için istihdam yaratılmasına ve Irak genelinde kalkınma çalışmalarının hızlanmasına yol açar." dedi.