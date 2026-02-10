Hiwa Efendi: Kürdistan Bölgesi, dijital altyapı açısından Irak'ın çok ilerisinde

56 dakika önce

Teknoloji ve Bilgi Ofisi Başkanı Hiwa Efendi, gelecekte tüm işlem ve hizmetlerin cep telefonlarında yer alacağını ve vatandaşlara birçok kolaylığın sağlanacağını söyledi.

Kurdistan24’te yayınlanan Basi Roj programına konuk olan Hiwa Efendi, "E-Psule, tüm kamu hizmetlerini tek bir yerde birleştirmeyi ve elektronik cüzdan haline getirmeyi amaçlayan hükümetin önmeli bir projesidir." dedi.

İlk aşamada, vatandaşların ödeme yapmak için uzun kuyruklarda beklemesi nedeniyle elektrik faturalarını elektronik hale getirdiklerini dile getiren Hiwa Efendi, önümüzdeki günlerde çoğu hizmetlerin projeye dahil edileceğini belirtti.

Kürdistan Bölgesi'nin, dijital altyapı açısından Irak'ın çok ilerisinde olduğunu ifade eden Teknoloji ve Bilgi Ofisi Başkanı, "Hatta birçok komşu ülkenin de önündeyiz. Kürdistan Bölgesi'nde E-Psule sistemini işleten şirket, Ürdün'de de faaliyet gösteriyor. Bu şekilde devam edersek, önümüzdeki yıllarda dijital alanda daha da ilerleyeceğiz." sözlerini sarf etti.

Hiwa Efendi, gelecekte tüm işlem ve hizmetlerin cep telefonlarında yer alacağını ve vatandaşlara birçok kolaylığın sağlanacağını vurguladı.