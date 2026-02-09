Eğitim Bakanlığından diasporadaki Kürt öğrencilere Kürtçe kitap desteği

Saman Siweyli: Diasporadaki Kürt öğrencilerin tüm ihtiyaçlarını karşılıyoruz

2 saat önce

Kürdistan Bölgesi Eğitim Bakanlığı, Avrupa'daki öğrencilere 6 bin adet Kürtçe ders kitabı içeren bir konvoy gönderdi.

Eğitim Bakanlığı Sözcüsü Saman Siweyli, bugün (9 Şubat 2026 Pazartesi) Kurdistan24'e yaptığı açıklamada, Eğitim Bakanlığı ile Kürdistan Diasporası Konfederasyonu arasında imzalanan mutabakat zaptı çerçevesinde, kitapların 2570 kilogram ağırlığında olduğunu ve kamyonlarla Avrupa'ya gönderildiğini söyledi.

Kitaplar, Almanya, İsviçre, Avusturya, Danimarka ve Lüksemburg'daki 14 Kürt okuluna dağıtılacak.

Sözcü Siweyli, Eğitim Bakanlığının, ders kitapları temin ederek, özel kurslar açarak ve öğrencilerin diğer eğitim ihtiyaçlarını karşılayarak, diasporadaki Kürt öğrencilerin her türlü ihtiyacını karşılayacağını belirtti.

Eğitim Bakanlığı 25 Ekim 2025'te, Avrupa ve ABD'deki Kürt okullarına Sorani ve Kurmanci lehçelerinde toplam 2320 kilogram ağırlığında 8 bin 500 Kürtçe kitap göndermişti.