KDP ve KYB Irak cumhurbaşkanlığı için toplanacak

58 dakika önce

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) ve Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) Pirmam'da üst düzeyde bir araya gelecek.

KDP ve KYB üst düzey heyetleri, 11 Şubat 2026 Çarşamba günü (bugün) Pirmam'da toplanacak.

Edinilen bilgilere göre söz konusu toplantıda iki parti heyeti, Irak Cumhurbaşkanlığı makamı üzerine görüşmelerde bulunacak.

Daha önce KDP Merkez Komitesi üyesi Eşwak Caf, Kurdistan 24'e yaptığı açıklamada, Bafil Talabani başkanlığındaki üst düzey bir KYB heyetinin, Pirmam'da KDP üst düzey heyetiyle toplanacağını bildirmişti.

Caf, toplantının belirleyici olacağını; yani anlaşma sağlanırsa Parlamento oturumuna tek bir ortak adayla katılacaklarını, anlaşma sağlanamazsa oturuma iki farklı adayla gideceklerini belirtmişti.

Eş zamanlı olarak Irak Parlamentosundaki KYB Fraksiyonu Başkanı Herem Kemal Ağa da Kurdistan24'e, KDP ve KYB toplantısının cumhurbaşkanlığı makamı hakkında olduğunu ve tarafların anlaşması durumunda, Irak Parlamentosunun cumhurbaşkanını seçmek üzere 12 Şubat Perşembe günü toplanacağını ifade etmişti.