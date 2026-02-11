Irak Parlamentosu "DAİŞ'li tutsaklar" konusunu görüşecek

2 saat önce

Irak Parlamentosunun bugün DAİŞ’li tutukluların Suriye'den Irak'a nakledilmesi dosyası ve hapishanelerin güvenlik durumu hakkında özel bir oturum gerçekleştirmesi planlanıyor.

Parlamento Basın Dairesinden yapılan açıklamaya göre Irak Parlamentosu bugün (11 Şubat 2026) Adalet Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı yetkililerinin katılımıyla toplantı düzenleyecek.

Toplantının temel amacının, Suriye'den nakledilen terör örgütü DAİŞ’lilerin durumunu görüşmek ve DAİŞ’li militanların tutulduğu hapishanelerin korunması için sıkı bir plan hazırlamak olduğu belirtildi.

Irak Güvenlik Medya Ağı, DAİŞ’lilerin nakil sürecinin devam ettiğini ve şu ana kadar 4 bin 580'den fazla DAİŞ’li tutuklunun Suriye topraklarından Irak'a getirildiğini açıkladı.

Öte yandan uluslararası düzeyde bir açıklama yapan Irak Dışişleri Bakanlığı; Riyad'da düzenlenen DAİŞ Karşıtı Uluslararası Koalisyon toplantısında, Irak heyetinin bir sonraki koalisyon toplantısının Bağdat'ta yapılmasını önerdiğini ve bu önerinin üye ülkelerce memnuniyetle karşılandığını bildirdi.

Aynı çerçevede Irak, uluslararası koalisyondan kaçırılan Ezidilerin akıbetini ortaya çıkarmak adına çabalarını yoğunlaştırmasını talep etti.

Dışişleri Bakanlığı ayrıca, DAİŞ’li tutukluların Suriye'den Irak'a naklinin koalisyon güçleriyle koordinasyon halinde gerçekleştirildiğini ve konunun yalnızca "geçici bir karar" olarak ele alındığını vurguladı.