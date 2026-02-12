DEM Parti'den yeni Adalet Bakanı’na çağrı: AİHM ve AYM kararlarını uygulamayın

1 saat önce

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Sözcüsü Ayşegül Doğan, Akın Gürlek'in yeni Adalet Bakanı olarak atanmasıyla ilgili bir açıklama yaparak, yeni bakanın anayasaya uygun hareket etmesini ve uluslararası mahkemelerin kararlarını uygulamasını istedi.

Sözcü Ayşegül Doğan, bugün (12 Şubat 2026 Perşembe günü) DEM Parti'nin Ankara’daki genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında güncel gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Adalet Bakanlığındaki değişikliklere dikkat çeken Doğan, yeni Bakan Akın Gürlek'in gelecekte atması gereken adımları şöyle sıraladı:

"Akın Gürlek'e çağrımız şudur: Ettiğin yemine ve Anayasaya uygun hareket et. Anayasa'nın 90. maddesinin gereklerini yerine getir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) ve Anayasa Mahkemesi (AYM) kararlarını uygula. Yeni bakan buradan başlayabilir."

Doğan, yargının bağımsızlığını ve tarafsızlığını göstermek için yeni bakanın somut adımlar atması gerektiğini vurgulayarak, "Toplumun her kesiminden milyonlarca insanın gözü Adalet Bakanlığında ve alınacak kararlarda. Şimdi Adalet Bakanı'nın tüm bu adaletsizlikleri ortadan kaldırma fırsatı var. Bu, Türkiye'de adaletin uygulanması için çok önemli bir fırsat."

Komisyonun çalışmalarına da işaret eden Ayşegül Doğan, şöyle konuştu:

“Demokratik siyaset kanallarının açılması için gerekli yasal ve hukuki düzenlemeler ne yazık ki yapılmadı. Aylardır süren komisyon çalışmaları artık nihai bir aşamaya geldi. Kamuoyunun da beklentisi bu nihai aşamada üzerinde uzlaşıya varılabilmiş bir ortak raporun çıkmasıdır. Meclis Başkanı Sayın Kurtulmuş'un da kamuoyuyla paylaştığı üzere ortak yazım ekibi çalışmalarını tamamladı ve bir taslak metin çıktı. Bu taslak metinle ilgili komisyon ve koordinasyon üyelerimiz çalışmalarını sürdürüyor.”

Ayşegül Doğan, DEM Parti olarak hep kolaylaştırıcı ve yapıcı olmaya çalıştıklarını vurgulayarak, “Komisyon artık ortak rapor aşamasına geldi.” dedi.