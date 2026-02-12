Avrupa Parlamentosu Rojava'ya ilişkin tasarıyı kabul etti

2 saat önce

Avrupa Parlamentosu (AP), Rojava'ya yönelik saldırıları şiddetle kınadığını belirtirken, sivilleri hedef almanın ve Kürtlere karşı yapılan ihlallerin "savaş suçları" kapsamına girdiği konusunda uyardı.

Parlamento üyeleri, Şam yönetimini Kürtlerin siyasi ve kültürel haklarını anayasaya dahil etmeye çağırdı.

AP, bugünkü (12 Şubat 2026 Perşembe) oturumunda Rojava'ya ilişkin özel bir karar tasarısını kabul etti.

363 oyla kabul edilen karar tasarısı, üç ana temayı vurguluyor: iktidar geçişi için istikrarın önemi, Kürt haklarının korunması ve terör örgütü DAİŞ'in yeniden ortaya çıkmasını önlemek için AB çabalarının yoğunlaştırılması.

Karar tasarısında, cinayetlerin, keyfi tutuklamaların, yerinden edilmelerin ve sivil altyapıya yönelik saldırıların uluslararası hukukun ciddi ihlalleri olarak kabul edildiği ve bazı durumlarda "savaş suçları" kategorisine girdiği belirtildi.

AP, Birleşmiş Milletler (BM) ve sivil toplum kuruluşlarından (STK) gelen güvenilir raporlara dayanarak, Kürt nüfusuna karşı yapılan "cesetlerin parçalanması, yıkım, mezarlıklar ve sivil alanlarda patlayıcı madde kullanımı" gibi ihlallerden duyduğu endişelerini dile getirdi.

Parlamento, Şam ve Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasında 29 Ocak'ta zamanda varılan anlaşmayı memnuniyetle karşıladı. Parlamento üyeleri, Kürtlerin sivil ve eğitim haklarının tanınması gerektiğini vurgulayarak tüm tarafları anlaşmalara uymaya çağırdı.

Karar metninde açıkça belirtildiği üzere, "Kürtlerin tam olarak tanınması, eşit haklara sahip olması ve siyasi katılımları, istikrarlı bir Suriye için olmazsa olmaz koşullardır."

ABD'nin çekilmesi ve DAİŞ'le ilgili endişeler

Avrupa Parlamentosu, ABD'nin Suriye ve Irak'tan güçlerini çekme kararıyla ilgili endişelerini dile getirerek, Avrupa Birliği'ni (AB) DAİŞ'in bölge ve Avrupa için tekrar tehdit oluşturmasını önlemek için çabalarını yoğunlaştırmaya çağırdı. Parlamento, DAİŞ'i yenmede Kürt güçlerinin, özellikle kadın savaşçıların, belirleyici rolünü takdir etti.

DAİŞ mahkumlarıyla ilgili olarak, AP üyeleri DAİŞ'lilerin Suriye'deki hapishanelerden ve kamplardan kaçma tehlikesine karşı uyarıda bulundu.

AP, Suriye ile yapılacak herhangi bir anlaşmanın, sivillerin korunmasında, ateşkesin uygulanmasında ve insan ve azınlık haklarına saygı gösterilmesinde önemli ilerleme kaydedilmesine bağlı olması gerektiğini vurguladı.