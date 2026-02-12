Suriye ordusu ABD'nin çekildiği Tenef Üssü'nü teslim aldı

2 saat önce

ABD güçlerinin çekilmesinin ardından Suriye ordusu, ABD'nin yaklaşık 10 yıl konuşlandıktan sonra çekildiği, Irak ve Ürdün sınırıyla kesişen stratejik Tenef Üssü'nün yönetim görevini devraldı.

ABD güçlerinin Tenef Üssü'nden çekilip Ürdün sınırları içine nakledilmesinin ardından, Suriye Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada; Amerikan tarafıyla koordinasyon halinde, ülke ordusuna bağlı birliklerin üssü teslim aldığı bildirildi.

Açıklamada, Suriye Arap Ordusu'nun Tenef çölünde, Ürdün ve Irak ile olan ülke sınırlarının tamamı boyunca konuşlandığı belirtildi.

Daha önce DAİŞ Karşıtı Uluslararası Koalisyon çerçevesinde bu üste konuşlanan ABD güçleri, dün (11 Şubat 2026, Çarşamba) Suriye ordusu ve Ürdün Hükümetiyle koordinasyon halinde, güçlerini Tenef’ten sadece birkaç kilometre uzaklıktaki Ürdün topraklarında bulunan Tower 22 üssüne nakletti.

Tenef Askeri Üssü, 2016 yılında ABD güçleri tarafından Suriye, Irak ve Ürdün arasındaki sınır üçgeninde kurulmuştu. Bu üssün temel amacı, DAİŞ teröristleriyle mücadele etmek ve bölgedeki yabancı tarafların askeri nüfuzunun genişlemesini engellemekti.