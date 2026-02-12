ABD Kongresinden Mesrur Barzani'ye teşekkür

ABD Kongresi Ahmed Şaraa'yı uyardı: Kürtlere yönelik saldırılar kabul edilemez

1 saat önce

ABD Kongre Üyesi Joe Wilson, Ahmed Şaraa ve Mazlum Abdi arasında 29 Ocak'ta varılan anlaşmaya aracılık ettikleri için Başkan Mesud Barzani ve Başbakan Mesrur Barzani'ye teşekkür etti.

ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Brian Mast, Kurdistan24'e verdiği demeçte, Washington'ın Ahmed Şaraa'nın politikası hakkındaki endişesini dile getirdi.

Mast, "Kürt müttefiklerimize karşı yapılanlar kabul edilemez." dedi.

"Şam'dan söz değil, somut adımlar bekliyoruz"

DAİŞ tehdidi ve güçlerin geri çekilmesi

Mast, Suriye Arap Ordusunun Suriye Demokratik Güçleri'ne (SDG) yönelik saldırılarının terörle mücadele sürecine ciddi zararlar verdiğini ve bu nedenle CENTCOM'un 7000 DAİŞ'li tutuklusunu Suriye hapishanelerinden Irak'a nakletmek zorunda kaldığını söyledi.

Temsilciler Meclisi Üyesi Gregory Mix ise "Kürtlerin yalnız bırakılmayacağını" belirterek, ABD güçlerinin durumu takip etmek için Suriye'de kalacağını söyledi.

Başkan Mesud Barzani ve Mesrur Barzani'ye teşekkür

Oturumda Kürdistan Bölgesi'nin diplomatik çabaları ele alındı. ABD Kongre Üyesi Joe Wilson, Ahmed Şaraa ve Mazlum Abdi arasında 29 Ocak'ta anlaşmaya aracılık ettikleri için Başkan Mesud Barzani ve Başbakan Mesrur Barzani'ye teşekkür etti.

Wilson, "Bu tarihi çaba için Mesrur Barzani'ye minnettarım. Kürdistan Bölgesi artık bölgede kalkınma ve refahın sembolüdür." dedi.

Sezar Yasası ve Ezidiler uayarısı

Michael Thomas McCall, şartlar yerine getirilmezse Suriye'ye Sezar Yaptırımları'nın yeniden uygulanacağını konusunda uyardı.

Dini Özgürlükler Sekreterliği Başkanı Nadine Mainza de bazı mevcut Suriye askeri komutanlarının, Ezidi kız ve kadınların kaçakçılığı nedeniyle ABD yaptırım listesinde yer aldığına dikkat çekti.

Kongre üyeleri ise Suriye'deki tüm dini ve etnik toplulukların (Kürt, Dürzi, Alevi ve Hristiyan) haklarının korunması gerektiğini ve Washington'un yeni bir savaşa izin vermeyeceğini vurguladı.

ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi, 10 Şubat'ta Suriye ve Rojava konulu özel bir oturum düzenlemişti.