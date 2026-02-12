ABD Konsolosluğu ve Peşmerge güçleri ortak bir tatbikat gerçekleştirdi
ABD'nin Erbil Başkonsolosluğunda Peşmerge Bakanlığına bağlı Polis Memuru K9 Birimi, ortak bir patlayıcı madde tespit tatbikatı gerçekleştirdi.
ABD Başkonsolosluğundan bugün (12 Şubat 2026 Perşembe) yapılan açıklamada, Peşmerge Bakanlığına bağlı Polis Memuru K9 Birimi'nin, Kürdistan Bölgesi Güvenlik Ofisi ve Irak'taki ABD'nin Irak Askeri Grubu koordinasyonunda patlayıcı madde tespit tatbikatı gerçekleştirdiği belirtildi.
Söz konusu tatbikat, temmuz ayında düzenlenecek olan Freedom250 etkinliklerinin hazırlıklarıyla aynı zamana denk geldi.