Kürdistan Bölgesi'nde dijital ödemelerin kapsamı genişletiliyor

e-Psule projesine bir banka daha katıldı

4 saat önce

Kürdistan Bölgesi Hükümeti, vatandaşların elektrik faturalarını banka aracılığıyla ödeyebilmeleri ve özel indirimlerden yararlanabilmeleri için Irak İslami Bankası'nın (IIB) "e-Psule" projesine dahil edildiğini duyurdu.

Hükümet tarafından yapılan açıklamaya göre dijital ödeme altyapısının genişletilmesi kapsamında Irak İslami Bankası (IIB) e-Psule projesine dahil edildi. Bu, bankayı AsiaPay, FastPay, FIB, NassWallet, ZainCash ve Cihan Bank'tan sonra sektördeki yedinci stratejik ortak haline getiriyor.

IIB kullanıcıları, bankanın mobil uygulaması ve elektronik portalı aracılığıyla e-Psule platformuna erişebilecekler. Bu adımın amacı, vatandaşlar için dijital hizmetlere erişimi kolaylaştırmak ve genişletmektir.

Açıklamada, hükümet tarafından vatandaşlara destek olarak duyurulan özel indirime değinildi. Karara göre 12 Mart 2026 tarihine kadar, "e-Psule" platformu ve projeye katılan bankalar ve elektronik cüzdanlar aracılığıyla elektrik faturalarını veya eski elektrik borçlarını ödeyen tüm elektrik aboneleri için yüzde 20 indirim uygulanacak.

Proje, 10 Şubat 2026 Salı günü Başbakan Mesrur Barzani, Irak Merkez Bankası Başkanı Ali Allak ile çok sayıda yatırımcı, iş insanı ve banka temsilcisinin katıldığı özel bir törenle resmen başlatılmıştı.

Başbakan Barzani de sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, "Kürdistan Bölgesi Hükümetinin fatura ödemeleri için resmi platformu olan E-Psule hizmetini duyurmaktan mutluluk duydum." ifadelerini kullanmıştı.

Vatandaşların artık saniyeler içinde, güvenli bir şekilde ve ek bir ücret ödemeden elektrik faturalarını ödeyebileceklerini vurgulayan Başbakan Barzani ayrıca paylaşımında, "E-Psule hizmetleri çok yakında daha da genişleyecek." müjdesini vermişti.