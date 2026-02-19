Zaho'da Ramazan etkinlik programı açıklandı

2 saat önce

Zaho Bağımsız İdaresi, Ramazan ayı etkinlikleri kapsamında iki özel pazar yeri açtı.

Zaho Bağımsız İdaresi Sorumlusu Guhdar Şexo, bugün (19 Şubat 2026 Perşembe) Kurdistan24'e yaptığı açıklamada, "Ramazan ayı boyunca vatandaşlara özel indirimli ürünler sunacak iki pazar yeri açıldı. Bu vesileyle bir dizi genç için iş imkanı yaratılacak." dedi.

Guhdar Şexo, önceki yıllarda olduğu gibi Ramazan ayı için özel bir program hazırladıklarını, 30 ekmek fırınının yoksullara ücretsiz ekmek dağıtacağını ve Zaho'daki birçok sağlık kliniğinin hastalara indirim uygulayacağını belirtti.

Bir vatandaş ise, "Zaho birçok açıdan gelişti ve biz Ramazan gecelerinde bu pazarı ziyaret edip arkadaşlarımızla sohbet edip, anılarımızı paylaşıyoruz." diye konuştu.