Donald Trump: İran ile anlaşma konusunda önümüzde kritik 10 gün var

2 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump, Washington’da düzenlenen Gazze Barış Kurulu’nun ilk toplantısında, "İran’la anlamlı bir anlaşma yapmalıyız, aksi takdirde kötü şeyler olur." dedi.

Trump, bugün (19 Şubat 2026 Perşembe) Washington'da düzenlenen Gazze Barış Forumu toplantısında, İran'ın hiçbir şekilde nükleer silaha sahip olamayacağının altını çizerek, Orta Doğu'daki barışın ancak nükleer silahı olmayan bir İran ile mümkün olabileceğini ifade etti.

Donald Trump, "İran’la anlamlı bir anlaşma yapmalıyız, aksi takdirde kötü şeyler olur." diyerek, Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile damadı ve eski başdanışmanı Jared Kushner’in İranlılarla çok iyi görüşmeler yaptığını söyledi.

ABD Başkanı, "Orta Doğu’da bir adım daha ileri atabiliriz, ya da atamayabiliriz. Belki de bir anlaşma yapacağız, bunu muhtemelen önümüzdeki 10 gün içinde öğreneceksiniz." diye konuştu.

Tahran ile "anlamlı bir anlaşma" yapmanın tarihsel olarak zor olduğunu kabul ettiklerini anlatan Trump, müzakerelerin iyi geçtiğini ancak kendilerinin olumsuz sonuca da hazır olduklarını aktardı.