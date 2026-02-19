Gazze'ye asker gönderecek 5 ülke belli oldu

3 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump'ın başkanlığında Washington'da gerçekleştirilen Gazze Barış Kurulunun ilk toplantısında Endonezya, Fas, Kazakistan, Kosova ve Arnavutluk Gazze'ye asker göndermeyi taahhüt etti.

Gazze Barış Kurulu'nun ilk toplantısı, bugün (19 Şubat 2026 Perşembe) ABD Başkanı Donald Trump'ın başkanlığında Washington'da yapıldı.

Uluslararası İstikrar Gücü'nün (ISF) Komutanı Jasper Jeffers, toplantıda yaptığı konuşmada 5 ülkenin Gazze'ye asker göndermeyi taahhüt ettiğini belirterek, "Endonezya, Fas, Kazakistan, Kosova ve Arnavutluk, ISF (Uluslararası İstikrar Gücü) için asker göndermeyi taahhüt etti. Mısır ve Ürdün ise polis eğitimi için taahhütte bulundu." ifadelerini kullandı.

Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto Djojohadikusumo, "Gazze'ye 8000 veya daha fazla asker göndermeye hazırız." dedi.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ve Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita da, ülkelerinin Gazze Şeridi'ne askeri, sağlık ve polis ekiplerini göndermeye hazır olduklarını yineledi.

ABD Başkanı Donald Trump ise Mısır ve Ürdün'ün, bölgeyi yönetmek için güvenilir bir Filistin gücünü destekleyeceğini ve eğiteceğini söyledi.

Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da, "Uluslararası İstikrar Gücü'ne asker sağlamaya hazırız." açıklamasını yaptı.