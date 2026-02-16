8 saat önce

Irak, Türkiye'den en fazla kakao ithal eden ikinci ülke oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2021 yılında 775 milyon 496 bin dolar olan kakao ihracatı, 2022'de 942 milyon 577 bin dolara, 2023'te 1 milyar 20 milyon 668 bin dolara ve 2024'te ise 1 milyar 127 milyon 346 bin dolara çıktı.

Geçen yıl ise söz konusu ihracat rakamı, 1 milyar 664 milyon 947 bin dolarla, tüm zamanların rekorunu kırdı. Böylece, 2021-2025 döneminde kakao ihracatında ,yüzde 114,7 artış görüldü.

Söz konusu dönemde, Türkiye'nin toplam kakao ihracatı, 5,5 milyar doları aştı.

2025 yılında yapılan 1,7 milyar dolarlık ihracatın, yaklaşık 244 milyon dolarının ABD'ye yapıldığı görüldü. Bu ülkeyi, sırasıyla 175 milyon dolarla Irak, 102,8 milyon dolarla İran, 74,2 milyon dolarla Suudi Arabistan ve 69,5 milyon dolarla Rusya izledi.