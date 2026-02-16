Artan gümrük vergileri nedeniyle Iraklı tüccarlar Türkiye'ye yöneldi

11 saat önce

Irak Hükümetinin özellikle Çin'den ithal edilen mallara uygulanan gümrük vergilerini artırmasının ardından, Kürdistan Bölgesi ve Irak'tan Merter giyim pazarına giden tüccar sayısı ikiye katlandı.

Daha önce Çin mallarına uygulanan gümrük vergilerinin metreküp başına 100 ila 150 dolar arasında iken, Irak Hükümetinin son vergi kararının ardından gümrük vergileri metreküp başına 300 ila 400 dolara ulaştı.

Irak Hükümetinin organik ürünler için gümrük vergilerini artırmasının ardından, Kürdistan Bölgesi ve Irak'tan İstanbul'daki Merter giyim pazarına yönelen tüccarların sayısı ikiye katlandı.

Iraklı bir tüccar, gümrük vergilerindeki artışın birçok tüccarın ek kayıplar yaşamasına ve ürünlerinin çoğunun gümrükte takılı kalmasına neden olduğunu belirtti.

Iraklı tüccara göre önümüzdeki günlerde Kürdistan Bölgesi ve Irak'tan daha fazla tüccar Türkiye'ye yönelecek.

Gümrük vergilerindeki artış, Irak pazarlarının hareketini yüzde 50 oranında yavaşlattı.