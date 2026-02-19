Irak Hükümetinin kararı nedeniyle Zaho'da 30 fabrika kapatıldı

4 saat önce

Irak Hükümetinin bir kararı nedeniyle Zaho'da 30'dan fazla gıda fabrikası kapatıldı.

Fabrika işçisi Heval Hasan, Kurdistan24'e yaptığı açıklamada, "Bu karar nedeniyle sekiz gündür işsiziz ve fabrikaların kapatılması yönünde önceden uyarı gelmedi." dedi.

Depolarda yüzlerce gıda ürünü bulunmasına rağmen, gıda paketleme fabrikasındaki işçilerin yüzde 80'i işsiz kaldı; işçilerin çoğu evli ve kiracı.

Fabrika çalışanı Salih Ahmed ise, “Bu böyle devam ederse, çalışanların ve işçilerin ekonomik durumu daha da kötüleşecek çünkü geçim kaynakları bu fabrikalara bağlı ve çoğu evli ve kiracı.” diye kouştu.

Fabrikacı Muhammed Ferhad da, "Yaklaşık 100 ton gıda depolarda kaldı. Irak'ın güneyine ihracat yapamıyoruz." sözlerini kullandı.

Zaho Ticaret Odası Başkanı Latif Osman, "Zakho'da 30 fabrika kapatıldı ve herkes işsiz kaldı. Bağdat, özellikle ticaret alanında Kürdistan Bölgesi'ne şiddetle karşı çıkmaktadır." dedi.

Irak Hükümetinin fabrikaları kapatma kararı, Kürdistan Bölgesi'ndeki ticaret sektörüne karşı alınan son karardır.