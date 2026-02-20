İran'ın BM Temsilcisi: Trump'ın tehditleri hafife alınamaz

5 saat önce

İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Amir Said İravani, Donald Trump'ın tehditlerinin hafife alınmaması gerektiğini, zira bu tehditlerin gerçek bir askeri saldırı tehlikesine işaret ettiğini ve bunun bölge için felaket niteliğinde sonuçlar doğuracağını belirtti.

İran medyası, 20 Şubat 2026 Cuma günü, Amir Said İravani'nin, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve BM Güvenlik Konseyi Başkanlığına hitaben yazdığı mektubun içeriğini yayımladı.

Güvenlik Konseyi ve BM Genel Sekreteri’nin çok geç olmadan derhal harekete geçmesi çağrısı yapılan mesajda, şu ifadeler yer aldı.

“Askeri saldırıların meşrulaştırılmasına bir kez daha izin verilmemeli ve ABD Başkanı'nın tehditleri yalnızca siyasi bir duruş veya bir dış politika aracı olarak görülmemelidir. Eğer bu tür yasa dışı davranışlar cevapsız kalırsa, çok yakında sıra BM üyesi başka bir ülkeye gelecektir."

Amir Said İravani mektubunda, "Trump'ın sözlerinde bahsettiği gibi, Diego Garcia üssünün İran'a yönelik bir askeri saldırı için kullanılması, BM Şartı'nın açık bir ihlalidir ve Güvenlik Konseyi acil adımlar atmalıdır." ifadelerine yer verdi.

İravani, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarının "gerçek saldırı riskleri barındırdığını" belirterek, "Bunun sonuçları bölge için felaket olur ve uluslararası barış ve güvenliğe ciddi bir tehdit oluşturur." ifadelerini kullandı.

Trump'ın sürekli tehditlerinin bölgede büyük bir kriz ve yeni bir istikrarsızlık yaratma riski taşıdığını belirten İravani, İran'ın BM ilkelerine ve diplomatik çözümlere bağlı olduğunu vurgulayarak, ABD Hükümetiyle ciddiyetle, iyi niyetle ve yapıcı bir şekilde nükleer müzakereler yaptıklarını söyledi.

“Ancak, eğer İran İslam Cumhuriyeti askeri bir saldırıya uğrarsa, BM Şartı'nın 51. maddesi uyarınca meşru müdafaa hakkını kullanarak kendini savunacak ve savaşı sonlandıracaktır." diyen İravani ayrıca, "İran İslam Cumhuriyeti, savunma ve saldırganları püskürtme çerçevesinde, bölgedeki tüm ABD üslerini ve çıkarlarını meşru hedef olarak görmektedir. Bu nedenle, bölgede yaşanacak öngörülemeyen ve kontrol edilemeyen her türlü sonucun tam ve doğrudan sorumluluğu açıkça ABD'ye ait olacaktır." dedi.

Said İravani'nin bu mektubu, ABD Başkanı Donald Trump'ın dün gece uçağında gazetecilere verdiği ayaküstü demeçte, Tahran'ın Washington ile anlaşmaya varmak için önünde sadece 10 ila 15 günlük kısa bir süre olduğunu, aksi takdirde istenmeyen sonuçlarla karşılaşacağını belirtmesinin hemen ardından geldi.