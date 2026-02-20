Şeyh Mofak Terif: Suriye Hükümeti yerinden edilen Dürzilerin geri dönmesine izin vermiyor

2 saat önce

Suriye'deki Dürzi topluluğu ile hükümet güçleri arasında yedi aydır süren kanlı çatışmaların ardından, Dürzilerin ruhani lideri İsrail'den yaptığı açıklamada, Suriye içindeki Dürzi toplumunun kaderinin tehlikede olduğunu belirtti.

İsrail'de Dürzilerin yoğun olarak yaşadığı Celile bölgesine bağlı Julis köyünde bulunan Dürzilerin ruhani lideri Şeyh Mofak Terif, Fransız haber ajansı AFP'ye yaptığı açıklamada, "Suriye'deki Dürzi toplumu kuşatma altında ve kendilerine herhangi bir insani yardım ulaştırılmasına izin verilmiyor." dedi.

Şeyh Mofak Terif, "Hala 120 binden fazla Dürzi vatandaş yerinden edilmiş durumda, evlerinden ve yurtlarından oldular. 38 yerleşim yeri işgal altında ve sakinlerinin geri dönmesine izin verilmiyor. Ayrıca aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 300 vatandaş, Suriye hükümet güçleri tarafından esir alınmış durumda." ifadelerini kullandı.

Geçen yılın temmuz ayında ateşkes ilan edilmesine rağmen, Süveyda'ya ulaşmanın hala çok zor olduğunu kaydeden Şeyh Mofak Terif, “Köylülerimizin geri dönmesine neden izin verilmediğini bilmiyorum; bu kış şartlarında, o soğuk ve çetin bölgede mahsur kalmış durumdalar." diye konuştu.

Süveyda vilayetinde devam eden gerginliklere ilişkin Şeyh Terif, "Dürzilerin bölgede hükümetin güvenlik güçlerine ihtiyacı yok; aksine, bölgeyi savunma ve koruma kapasitesine sahip güçlü bir gücümüz var." dedi.

Suriyeli Dürzilerin İsrail'de çalışması konusunda ise Şeyh Mofak Terif, "Biz de bunu duyduk. Keşke her Suriye vatandaşı günlük işçi olarak gelip burada geçimini sağlayabilseydi; çünkü Suriye'nin ekonomik durumu çok kötü." açıklamasını yaptı.

Suriye, İsrail, Lübnan ve Golan Tepeleri'ne yayılmış olan Dürzi toplumu, 2024 yılının sonlarında Beşar Esad rejiminin yıkılmasının ardından zorlu bir süreçten geçiyor.

Geçen yılın Temmuz ayında, Suriye'nin güneyinde Dürzi silahlı gruplar ile Sünni Bedevi aşiretler arasında çatışmalar yaşandı. Mevcut Suriye hükümetinin katılımıyla bir ateşkes sağlanmış olsa da, gözlemciler ve Süveyda halkı, hükümeti Bedevilerin tarafını tutmakla suçluyor. Aynı zamanda İsrail ordusu, şiddet olayları sırasında Dürzi topluluğunu koruma gerekçesiyle Suriye'yi birçok kez bombaladı.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin raporlarına göre, Dürziler ile Bedevi Araplar arasındaki silahlı çatışmalarda 2 binden fazla kişinin öldüğü kaydedildi. Bunların arasında 789 Dürzi sivil bulunuyor ve Suriye ordusu ile iç güvenlik güçleri bu ölümlerden sorumlu tutuluyor.

Ayrıca Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi, şiddet olayları nedeniyle yaklaşık 187 bin kişinin yerinden edildiğini tahmin ediyor.