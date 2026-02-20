MHP’den çözüm süreci ve kayyum açıklaması: "Silah bırakmayla ilgisi yok, adım atılabilir"

6 saat önce

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, PKK’nin silah bıraktığının teyidi sonrası “umut hakkı” ve infaz düzenlemelerinin gündeme gelebileceğini belirterek, kayyum uygulaması ve ifade hürriyeti konusundaki düzenlemelerin silah bırakma şartına bağlı olmadığını bildirdi.

TBMM’de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun hazırladığı ortak raporun oy çokluğuyla kabul edilmesinin ardından sürecin nasıl ilerleyeceği tartışılıyor. Gazeteci İsmail Saymaz’a konuşan MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, sürecin hukuki ve siyasi boyutlarına dair K24'ün de gündeminde olan önemli başlıklara değindi.

Kürt siyasetinin en önemli gündem maddelerinden biri olan kayyum atamalarına ilişkin konuşan Yıldız, bu konuyu silah bırakma sürecinden ayrı tuttu.

Yıldız, "Kayyum düzenlemesinin silah bırakmayla herhangi bir ilgisi yok. Kayyum ve ifade hürriyetiyle ilgili düzenlemeler yapılabilir." diyerek, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarına uyum için yeni bir rapora veya yasaya ihtiyaç olmadığını, mevcut hukuki zeminde de adım atılabileceğini vurguladı.

PKK lideri Abdullah Öcalan’ın durumuna ilişkin "umut hakkı" tartışmalarına da açıklık getiren Yıldız, bu kavramın kamuoyunda yanlış anlaşıldığını savundu.

"Umut Hakkı, otomatik tahliye veya af değildir.” diyen Yıldız, şu ifadeleri kullandı:

“AİHM içtihatlarından yola çıkılarak yapılan bu niteleme, şartlı salıverilme anlamında kullanılıyor. Şartla salıverilmenin bir hak olarak gerçekleşmesi için hükümlünün kanunda belirtilen asgari cezayı çekmesi ve bu süre boyunca iyi halli olması gerekir. Mevcut mevzuatta ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan bazı hükümlüler şartlı tahliyeden yararlanamıyor. Bunun için İnfaz ve Terörle Mücadele Kanunu’nda değişiklik yapılması gerekiyor."

Yıldız, Öcalan’a ilişkin olası bir düzenleme sorusuna ise "Önce bir kanun çıksın, kanun çıkmadan bir şey diyemem." yanıtını verdi.

Silahların bırakılması ve örgütün tasfiyesi konusundaki hassasiyetlerini koruduklarını belirten MHP’li Yıldız, sürecin ilerlemesi için güvenlik birimlerinin "PKK feshedilmiştir, silahlar toplatılmıştır" şeklinde teyit vermesi gerektiğini ifade ederek, "Bu teyit gelmeden hukuki ve siyasi adımlar atılamaz." dedi.

MHP lideri Devlet Bahçeli’nin "Anadolu huzura, Öcalan umuda, Ahmetler makama, Demirtaş yuvasına." sözlerini de değerlendiren Yıldız, Öcalan ile ilgili düzenlemelerin "silah bırakma teyidine" bağlı olduğunu, ancak Demirtaş ve Ahmet Türk gibi isimleri ilgilendiren bazı başlıkların bu şartı gerektirmeyebileceğini ima etti.

Kabul edilen komisyon raporunun MHP’nin görüşlerini ne ölçüde yansıttığı sorusuna ise Yıldız, "Yüzde yüz değil ama herkes 'Bu, MHP raporu oldu' diyor. MHP’nin raporuna yakın." değerlendirmesinde bulundu.

Yıldız, raporu "kardeşliğe hizmet eden ve barışı güçlendiren tarihi bir belge" olarak nitelendirdi.

Sürecin yasalaşma takvimi hakkında da bilgi veren Yıldız, Ramazan Bayramı sonrasında Meclisin çalışmalara başlayabileceğini ve tatile girilmeden gerekli düzenlemelerin tamamlanmasının hedeflendiğini söyledi.