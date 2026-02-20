Hakan Fidan'dan ABD-İran gerilimine ilişkin değerlendirme

2 saat önce

Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD-İran arasındaki nükleer müzakereler sürerken sahada askeri hareketliliğin de eş zamanlı olarak arttığına dikkat çekerken, bu durumun sadece diplomatik bir manevra olmayabileceği, aksine "önceden planlanmış bir askeri operasyonun hazırlığı" olabileceği konusunda kritik bir değerlendirmede bulundu.

Bakan Hakan Fidan, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gönderilen davetiyeye binaen Washington'da katıldığı ilk Gazze Barış Kurulu toplantısının ardından açıklama yaptı.

Gazze'nin yeniden inşası ve imarının konuşulduğu şu dönemde Gazze'deki yerel yönetim organlarının yeniden ayağa kaldırılmasının önemine işaret eden Fidan, “Bunlar için bir başlangıç bütçesine ihtiyaç var. Bugün bu manada önemli bir eşik aşıldı diye düşünüyorum." değerlendirmesini yaptı.

Türkiye'nin bölgeye ilk etapta 20 bin konteyner göndermeyi düşündüğünü ve Erdoğan’ın bu konuda çok hassasiyeti olduğunu dile getiren Fidan, İsrail'in bu konuda çekinceleri olduğunu söyledi.

Fidan, Gazze'de ateşkes sürecinin ikinci aşamasında kurulan Filistin Teknik Yönetim Komitesine de değinerek, 15 komite üyesinin burada görev yaptığını belirtti.

Bakan Fidan, Erdoğan'ın Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi Başkanı Ali Şaas'ı kabul ettiğini hatırlatarak, "Burada esas olan, Gazze yeniden ayağa kalkarken yerel yönetim organlarının halka götürecek temel hizmet unsurlarında ciddi bir yenilenmeye ve kapasiteye ihtiyacı var. Burada her şey yok edilmiş ve yıkılmış durumda. Bu kapasitenin ayağa kalkması için bizim gibi ülkelerin desteğine ihtiyaç var." değerlendirmesinde bulundu.

Gazze'de güvenliğin sağlanabilmesi noktasında yerel polis gücünün oluşturulacağını, bu polislerin eğitimlerinin başlayacağına işaret eden Fidan, "Bu polis gücüne eğitim verme konusunda bizim taahhüdümüz var." dedi.

Bakan Fidan, ABD ile İran arasındaki gerilime ilişkin de değerlendirmelerde bulunarak, ABD-İran müzakerelerinin esasen çok önemli olduğunu vurguladı.

İki ülkenin nükleer müzakere dosyasında bir neticeye ulaşması temennisinde bulunan Fidan, şu sözleri sarf etti:

“Ancak diğer tarafta askeri hareketliliğin de arttığını bir taraftan gözlemliyoruz. Bu askeri hareketlilik devam eden müzakerelere bir baskı yapma amacı mı taşıyor, yoksa önceden karar verilmiş bir askeri harekatın hazırlığı mı bunu da yakından takip ediyoruz."

Fidan, Türkiye'nin herhangi bir askeri operasyona gerek kalmadan sürecin bir müzakere ile çözülmesini umduğunu vurgulayarak, taraflar arasındaki görüşmelerde özellikle bazı konularda ilerleme sağlandığı yönünde olumlu sinyaller olduğunu ifade etti.

Bakan Fidan, ABD ile İran arasındaki bu sürecin nereye evrileceği ve bundan sonra tarafların sürece nasıl bakacaklarıyla ilgili konuları yakından takip ettiklerini kaydetti.