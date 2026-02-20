Trump'ın danışmanı Soma: Orta Doğu'nun tek karar vericisi ABD'dir

4 saat önce

Donald Trump'ın danışmanlarından Gabriel Soma, "Barış Kurulu"nun temel amacının Orta Doğu'da istikrarı sağlamak olduğunu ve ilk adımın, yeniden inşası için 70 milyar dolara ihtiyaç duyulan Gazze'den başlayacağını belirtti.

Kurdistan24 haber bülteninde konuşan Gabriel Soma, Gazze'nin savaş nedeniyle tamamen yıkıldığını ve hizmetlerin durduğunu, bu nedenle şehrin imarının Barış Kurulu'nun önceliği olacağını kaydederken, "Başkanlığının ilk döneminde Trump'ın Gazze'ye sevgisi vardı. Şimdi de Gazze'yi New York ve Chicago gibi gelişmiş bir şehir yapma planı var; çünkü Gazze dünyanın en iyi coğrafi bölgelerinden biri ve halkı refahı hak ediyor." dedi.

Trump'ın danışmanı, Gazze savaşının durdurulmasının tüm bölgede barışın sağlanması için kilit rol oynadığını bildirerek, Donald Trump'ın şu ana kadar dünya genelinde 8 savaşı durdurmayı başardığına dikkat çekti.

İran Üzerindeki Baskılar ve Tümenin Değer Kaybı

İran'ın konumuyla ilgili olarak Gabriel Soma şunları söyledi:

"Trump, Tahran üzerinde sert bir ekonomik baskı kurdu ve İran ile ticaret yapan ülkelere %25 gümrük vergisi uyguladı. Bu durum İran'ın dünyada izole edilmesine ve ülkenin bankacılık sisteminin felç olmasına neden oldu."

Tümen'in artık bir değerinin kalmadığını ve 10 dolarlık bir ürün almak için bir çanta dolusu Tümen taşımak gerektiğine işaret eden Soma, Rejim tarafından 25 bin İran vatandaşının öldürüldüğünü ve İran halkının artık bu yönetimi istemediğini de sözlerine ekledi.

ABD'den Tahran'a Uyarı

Soma, Trump'ın İran'ın iç durumu hakkındaki sözlerinin Tahran yönetimi için bir fırsat olduğunu vurguladı; anlaşma yaparlarsa kurtulacaklarını, ancak savaş çıkarsa tüm askeri kapasitelerinin yok olacağını ifade etti.

"Eğer İranlı yöneticiler barıştan uzaklaşırsa en büyük kaybeden kendileri olur.” diyen Soma, “Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin ardından nasıl hiçbir şey olmadıysa, bu rejim devrilirse de herhangi bir tepki oluşmayacaktır." iddiasında bulundu.

Orta Doğu'da ABD Hegemonyası

Gabriel Soma, dünyanın süper güçler arasında bölündüğünü ancak ABD'nin Çin, Rusya veya İran gibi hiçbir ülkenin Orta Doğu'nun işlerine müdahale etmesine izin vermeyeceğini dile getirdi.

Başkan Trump'ın, ABD'nin tüm bölgedeki tek karar verici ve etkili güç olmasını istediğini vurgulayan Soma, ABD hegemonyası dışında bir yapı oluşturmaya yönelik her türlü girişimin bir yanılgı olduğunu ifade etti.