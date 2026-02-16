İsviçre'de 80 yolculu tren raydan çıktı

6 saat önce

İsviçre’nin güneyindeki Valais kantonunda, içinde 80 yolcunun bulunduğu bir trenin raydan çıkması sonucu kaza meydana geldi. Kazada yaralananların olduğu bildirildi.

Yerel polis kaynaklarından yapılan açıklamaya göre olay, pazartesi sabahı saat 07.00 sularında gerçekleşti. Goppenstein ile Brig şehirleri arasında sefer yapan trenin raydan çıkmasıyla bölgeye çok sayıda acil müdahale ekibi sevk edildi.

İsviçre Radyo ve Televizyonu (RTS), kazanın kesin nedeninin henüz araştırıldığını ancak bölgedeki yoğun kar yağışı ve çığ düşmesinin temel şüphe olduğunu duyurdu.

Federal Demiryolları (CFF), olay yerindeki güvenlik çalışmaları ve raylardaki temizlik işlemleri nedeniyle Goppenstein-Brig hattındaki tren trafiğinin 17 Şubat sabah saat 04.00’e kadar tamamen durdurulduğunu açıkladı.

Fransız Haber Ajansı'na (AFP) bilgi veren emniyet yetkilileri, trende bulunan yaklaşık 80 yolcunun tahliye edildiğini, yaralı sayısına ve durumlarına ilişkin detaylı verilerin incelemeler tamamlandıktan sonra paylaşılacağını belirtti.

Ekipler, trenin doğrudan bir çığ kütlesine mi çarptığı yoksa raylardaki kar birikintisi nedeniyle mi yoldan çıktığı sorusuna yanıt arıyor.