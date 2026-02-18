Diyarbakır’da Dünya Anadil Günü etkinlikleri: Çarşıda Kürtçe kampanyası başlatıldı

9 saat önce

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Dünya Anadil Günü etkinlikleri kapsamında kent pazarında Kürtçe yazma ve konuşmayı teşvik eden geniş çaplı bir kampanya başlattı.

Birleşmiş Milletler tarafından her yıl 21 Şubat olarak belirlenen Dünya Anadil Günü dolayısıyla hazırlanan etkinlik serisinin bir parçası olan bu kampanya çerçevesinde, Diyarbakır merkez çarşısındaki dükkan ve iş yerlerinde esnafa Kürtçe ürün ve fiyat etiketleri dağıtılmaya başlandı.

Büyükşehir Belediyesi yetkilileri çarşı esnafını ziyaret ederek, vatandaşlarla iletişimlerinde ve alışveriş sırasında Kürtçe konuşmaları yönünde teşvikte bulundu.

Bu kapsamda özellikle sebze ve meyve satıcılarına, ürün isimlerinin ve fiyatlarının hem Kurmanci hem de Zazaki lehçelerinde yazılı olduğu etiketler dağıtıldı.

Ayrıca dükkan ve iş yeri girişlerine asılmak üzere üzerinde Kürtçe "Açık" (Vekiriye), "Kapalı" (Girtiye) ve "Hoş Geldiniz" (Bi Xêr Hatin) yazılı tabelalar esnafa verildi.

Belediye yetkilileri ve sivil toplum aktivistleri, vatandaşların anadillerine sahip çıkmaları ve günlük yaşamda Kürtçeyi aktif olarak kullanmaya devam etmeleri amacıyla, dile yönelik farkındalık çalışmalarının süreceğini belirtti.