Kürdistan Bölgesi'nden net mesaj: Tehdit kaynağı olmadık, olmayacağız

36 dakika önce

Kürdistan Bölgesi İçişleri Bakanlığı, bazı çevrelerin komşu bir ülkeyi hedef alan açıklamalarına yanıt vererek, Kürdistan Bölgesi'nin bölgede bir istikrar faktörü olduğunu ve topraklarının komşu ülkelere karşı kullanılmasına asla müsaade edilmeyeceğini bildirdi.

Bakanlıktan 22 Şubat 2026 Pazar günü yapılan açıklamada, bugün bazı taraflarca yayımlanan ve komşu bir ülkeye yönelik tehditler içeren bildiriye tepki gösterildi.

Bölgenin genel güvenliği ve komşuluk ilişkilerinin hassasiyetine dikkat çekilen açıklamada, Kürdistan Bölgesi'nin barışçıl misyonunun altı çizildi.

Açıklamada, Kürdistan Bölgesi'nin bölgedeki rolüne değinilerek şu ifadelere yer verildi:

"Bugün bazı taraflar, komşu bir ülkeyi tehdit ettikleri bir bildiri yayımlamıştır. Bu bağlamda; Kürdistan Bölgesi'nin her zaman olduğu gibi bölgede bir istikrar ve huzur unsuru olduğunu, hiçbir zaman herhangi bir komşu ülkenin güvenliği için tehdit ve tehlike kaynağı olmadığını ve hiçbir tarafın Kürdistan Bölgesi'ni herhangi bir komşu ülkeye karşı kullanmasına izin vermeyeceğini yinelemeyi gerekli görüyoruz."