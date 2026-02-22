Abbas Arakçi: Washington çözüm istiyorsa tek yol diplomasidir

2 saat önce

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD'nin askeri güçlerini bölgeye yığmasının ülkesini korkutmadığını belirtirken, önümüzdeki perşembe günü Cenevre'de ABD tarafıyla bir araya geleceklerini duyurdu.

Abbas Arakçi, 22 Şubat 2026 Pazar günü Amerikan "CBS News" kanalına verdiği röportajda, "Washington nükleer programımızla ilgili endişelerini gidermek istiyorsa, diplomasi tek yoldur." dedi.

Arakçi, ülkesinin anlaşmanın yönleri ve taslağı üzerinde çalıştığını ve önümüzdeki Perşembe günü Cenevre'de Witkoff başkanlığındaki Amerikan tarafıyla bir görüşme gerçekleştirmelerinin kararlaştırıldığını belirtti.

Washington ile bir anlaşmaya varmanın mümkün olduğunu ve 2015 anlaşmasından daha iyi olabilecek bazı yönleri olduğunu vurgulayan İranlı Bakan Arakçi, askeri hareketlilikle ilgili olarak, "ABD askeri güçlerinin yığılmasına gerek yok ve bu bizi korkutmuyor; biz hala anlaşma önerisi üzerinde çalışıyoruz." açıklamasını yaptı.

Abbas Arakçi, "Geçmiş savaşta yaptığımız gibi kendimizi savunmak için güçlü bir konumdayız ve eğer bir Amerikan saldırısıyla karşılaşırsak, kendimizi savunma hakkımız olacaktır." ifadelerini kullandı.

Konuşmasının bir başka bölümünde uyarıda bulunan Arakçi, "Füzelerimiz ABD topraklarını vuramaz ancak bölgedeki ABD askeri üslerini hedef alırız." dedi.

Nükleer programlarıyla ilgili olarak Arakçi, "İran, uranyum zenginleştirme teknolojisini kendi imkanlarıyla geliştirmiştir; bu bizim için bir gurur kaynağıdır ve bundan vazgeçemeyiz." vurgusunu yaptı.

İsrail'e karşı yeteneklerine de değinen Arakçi, "Füzelerimiz, bizzat kendisinin (İsrail'in) koşulsuz ateşkes talep ettiği İsrail'deki hedefleri vurma kapasitesine sahipti." ifadelerini kullandı.