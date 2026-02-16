Zonguldak’ta maden ocağında göçük: İşçiler mahsur kaldı

3 saat önce

Türkiye’nin önemli kömür havzalarından biri olan Zonguldak’ta, özel bir maden ocağında meydana gelen göçük sonucu işçiler yeraltında mahsur kaldı. Kurtarma ekiplerinin yoğun çabasıyla bir işçi yaralı olarak kurtarıldı.

Olay, Zonguldak’ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde bulunan özel bir maden şirketine ait ocakta meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle yaşanan göçük sırasında 3 işçi tonlarca toprak ve kaya yığınının altında kaldı.

Kaza sonrası bölgeye çok sayıda AFAD, maden tahlisiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin yürüttüğü titiz çalışma sonucunda mahsur kalan işçilerden biri yaralı olarak gün ışığına çıkarıldı. Sedyeyle ambulansa taşınan madenci, tedavi edilmek üzere en yakın hastaneye kaldırıldı.

Yaralı kurtarılan işçinin sağlık durumu ciddiyetini korurken, ekipler yeraltında mahsur kalan diğer 2 işçiye ulaşmak için zamana karşı yarışıyor.

Maden ocağı çevresinde işçi ailelerinin endişeli bekleyişi sürerken, yetkililer kazanın nedenine ilişkin inceleme başlattı.