Maliki: Amerika ve Avrupa'ya açık, demokratik ve sivil bir Irak'a inanıyoruz

1 saat önce

Kanun Devleti Koalisyonu Başkanı Nuri Maliki, son mesajında Irak'ın geleceğine dair vizyonunu ortaya koyarken, siyasi sürecin düzeltilmesinin gerekliliğine vurgu yaptı.

Nuri Maliki, 22 Şubat 2026 Pazar günü, yayımladığı bir mesajda Irak’a ve halkına karşı ulusal sorumluluğa vurgu yaparak şunları söyledi:

"Halkımıza ve vatanımız Irak'a karşı ulusal sorumluluğumuz, siyasi sürecin seyrini düzeltmek ve güçlendirmek adına çaba göstermemizi ve tecrübelerimizi bu uğurda seferber etmemizi zorunlu kılmaktadır."

Maliki konuşmasının devamında, "Amerika ve Avrupa gibi" sağlam uluslararası ortaklıklara açık, demokratik ve sivil bir Irak'a inandıklarını belirtti.

Bu dışa açılımın amacına ilişkin olarak ise Maliki, söz konusu taraflarla kurulacak ekonomik ilişkilerin, "altyapı ve eğitimi genişletip derinleştirmede, ayrıca hizmetler ve enerji sektörünü geliştirmede bir devrim yaratmak" için yararlı olacağını açıkladı.

Kanun Devleti Koalisyonu Başkanı, mesajının bir başka bölümünde siyasi kararların bağımsızlığından söz ederek şöyle dedi:

"Kimliğimizin öz be öz Iraklı olduğunu ve Irak halkının iradesine dayandığını; ayrıca kararlarımızın her şeyden önce halkımızın çıkarlarından kaynaklandığını vurguluyoruz."

Maliki, mesajının sonunda kendisinin ve koalisyonunun dünyaya açılmaya hazır olduğunu yineleyerek, "Bölge ve dünya halklarının yararına olacak bölgesel ve uluslararası iş birliği ve entegrasyon için elimiz açıktır." dedi.