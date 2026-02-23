Başbakan Barzani'den Duhok'a 5 milyar dinarlık tıbbi cihaz desteği

48 dakika önce

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, 5 milyar dinarı aşkın bir bütçeyle Duhok sağlık sektörü için 3 gelişmiş cihaz temin etti.

Duhok Genel Sağlık Müdürlüğü, 23 Şubat 2026 Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Başkan Mesrur Barzani'nin talimatıyla, Duhok ilindeki hastaneler için üç stratejik tıbbi cihazın temin edildiğini duyurarak, cihazların toplam maliyetinin 5 milyar 100 milyon dinar olduğunu bildirdi.

Bakanlar Kurulu Divan Başkanı Dr. Omed Sabah'ın imzasını taşıyan iki resmi yazıda, harcama detayları ve cihazların türleri belirleniyor.

Buna göre Duhok Genel Sağlık Müdürlüğü bünyesindeki "Böbrek Hastalıkları Merkezi" için iki adet Böbrek Taşı Kırma (Litotripsi) cihazının satın alınması amacıyla 2 milyar 600 milyon dinar tahsis edildi.

Arıca, Duhok'taki "Azadi Eğitim Hastanesi" için bir adet Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRI 1.5T) cihazının temini amacıyla 2 milyar 500 milyon dinar tahsis edilmiştir. Bu meblağ, Duhok Genel Sağlık Müdürlüğünün 2025 yılı bütçesinden karşılanacaktır.

Müdürlüğün açıklamasında, yeni cihazların merkezlere ulaşıp faaliyete geçmesiyle, Duhok ili sınırları içerisindeki tıbbi hizmetlerin kalitesinin önemli ölçüde iyileşeceği ve hastaların tedavisi için büyük kolaylık sağlanacağı belirtildi.

Kürdistan Bölgesi Hükümetinin dokuzuncu kabinesi, programında sağlık sektörüne özel bir önem vermiş olup; hastanelerin yenilenmesi ve gelişmiş cihazların temini yoluyla kamu sektöründeki genel hizmetleri güçlendirmeye çalışmaktadır.

Bu adımların amacı, vatandaşların omuzundaki yükü hafifleterek özel hastanelere muhtaç kalmamalarını veya yurt dışına gitmek zorunda olmamalarını sağlamaktır.

Duhok ili, kamplarda çok sayıda iç göçmen ve mültecinin bulunması nedeniyle sağlık sektörü üzerinde büyük bir baskı yaşamaktadır; bu cihazların temininin bu baskının bir kısmını hafifletmesi ve hastaların tedavi için bekleme süresini kısaltması öngörülüyor.