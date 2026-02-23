Nuri Maliki, Irak başbakanlık adaylığından çekilmeyeceğini bildirdi

1 saat önce

Kanun Devleti Koalisyonu Başkanı ve Koordinasyon Çerçevesi'nin Irak Başbakanı adayı Nuri Maliki, adaylıktan çekilmeyeceğini belirtirken, silahın devletin elinde olması gerektiği konusuna vurgu yaptı.

Nuri Maliki, 23 Şubat 2026 Pazartesi günü Fransız haber ajansı "AFP" ile yaptığı bir röportajda, hükümet başkanlığı yarışında kalma konusundaki kararlılığını yineleyerek, “Asla çekilme niyetim yok ve bu konuda geri adım atmayacağım." dedi.

ABD’ye yönelik bir mesajında ise Maliki; hükümeti kurması halinde, silahların yalnızca ve sadece Irak devletinin elinde olması için çalışacağına ve yasa dışı silahlı yapılanma olgusuna son vereceğine dair taahhüdünü yineledi.

Irak'ın İran İslam Cumhuriyeti ile ilişkilerinin hassasiyeti konusunda ise Kanun Devleti Koalisyonu Başkanı, "Irak'ın İran ile ilişkileri başka şeyler üzerine değil, ortak çıkarlar temelinde inşa edilecektir." ifadesini kullandı.

AFP’ye yaptığı açıklamaların devamında, bölgesel gerilimler ve bunların Irak üzerindeki etkilerine ilişkin bir soruya yanıt veren Maliki, "Irak'ta hiçbir yabancı büyükelçiliğe yönelik ihlal veya saldırı yapılmasına asla izin vermeyeceğiz." ifadesini kullandı.

Nuri Maliki daha önce iki dönem (2006'dan 2014'e kadar) Irak Başbakanlığı görevini yürütmüştü. Şu anda Kanun Devleti Koalisyonu'na liderlik ediyor ve Şii Koordinasyon Çerçevesi içindeki en güçlü figürlerden biri olarak kabul ediliyor.