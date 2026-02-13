Haseke'de sağlık sektörü için 10 milyon dolarlık fon desteği

Haseke Valisi: Sağlık Bakanı'nın ziyareti, kurumların yeniden birleştirilmesi için atılan ilk adımdır

2026-02-13 15:07

Suriye Sağlık Bakanı Musaab Nazzal Ali, Haseke'de sağlık sektörü için 10 milyon dolar ayırdığını açıkladı.

Sağlık Bakanı, bugün (13 Şubat 2026 Cuma) Rojava'nın Haseke kentine yaptığı ziyaret kapsamında Haseke Valisi Nuruddin İsa ile görüştü.

Görüşmenin ardından basın mensuplarına konuşan Sağlık Bakanı Ali, "Suriye Cumhurbaşkanı'nın talimatı üzerine, tüm bakanlıklar ve Maliye Bakanlığı koordinasyonunda Haseke vilayetindeki sağlık hizmetleri sektörünün geliştirilmesi ve iyileştirilmesi için 10 milyon dolar tahsis edildi." dedi.

Bölge sakinlerine en iyi hizmeti sunmayı amaçladıklarını belirten Bakan Musaab Nazzal Ali, ziyaret sırasında Haseke'nin sağlık sektörüne bir dizi başka yardım da sağladıklarını söyledi.

Sağlık Bakanlığının sağlardığı yardımlar:

14 böbrek diyaliz makinesi

2 ambulans

1 mobil bakım evi (klinik)

2 acil durum aracı

Haseke Valisi Nuruddin İsa ise bu ziyaretin yeni bir sürecin başlangıcı olduğunu belirterek, "Bu, Özerk Yönetimin kurumlarının entegrasyon sürecini başlatmak amacıyla bir bakanın Haseke vilayetine yaptığı ilk ziyarettir." dedi.