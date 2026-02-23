İran'dan Trump'ın "nükleer tesisleri vurma" planına yanıt: Karşılığı çok sert olur

2 saat önce

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, diplomasinin başarısız olması durumunda Donald Trump'ın nükleer tesislere saldırı planladığına dair raporlara yanıt vererek, "çok sert" bir karşılık verecekleri uyarısında bulundu.

Sözcü İsmail Bekayi, 23 Şubat 2026 Pazartesi günü, İran’a yönelik sınırlı bir saldırı ihtimalinden bahseden raporlara ilişkin yaptığı açıklamada, ABD'nin saldırısı ne boyutta olursa olsun buna çok sert bir şekilde karşılık verileceğini bildirdi.

İranlı Sözcü, gerçekleştirilecek herhangi bir saldırının beraberinde daha fazla kaos ve şiddet getireceğine dikkat çekerek, herkesin kendi ülkesini savunma hakkına sahip olduğunu vurguladı.

ABD'nin önde gelen gazetelerinden New York Times, kaynaklarına dayandırdığı haberinde; ABD Başkanı Donald Trump'ın, diplomatik yolların tıkanması halinde İran'a yönelik sınırlı saldırılar düzenleneceği ve bu saldırılarda nükleer tesislerin hedef alınacağı konusunda danışmanlarını bilgilendirdiğini yazdı.

Haberde, ABD'nin planladığı sınırlı saldırıların temel amacının, Tahranlı yetkilileri nükleer programdan vazgeçmeye zorlamak olduğu; ancak İran'ın tutumunda ısrar etmesi halinde ABD'nin önümüzdeki haftalarda daha kapsamlı saldırılar başlatacağı belirtildi.

Gerilimin tırmandığı bu süreçte diplomatik çabalar da sürüyor. Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi, X hesabından yaptığı paylaşımda, ABD ve İran arasındaki anlaşma sürecini tamamlamak amacıyla tarafların önümüzdeki Perşembe günü Cenevre'de bir araya geleceğini doğruladı.

Bilindiği üzere geçtiğimiz salı günü, Tahran ve Washington arasında İran'ın nükleer programına ilişkin dolaylı görüşmeler, Cenevre'deki Umman diplomatik misyonunda gerçekleştirilmişti.