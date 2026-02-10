İtalya'dan gelen sağlık ekibi Duhok'ta onlarca çocuğa ücretsiz ameliyat gerçekleştirecek

2 saat önce

Duhok Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre İtalya'dan gelen bir sağlık ekibi Duhok'ta onlarca çocuğa kalp ameliyatı gerçekleştirecek.

Sağlık Müdürlüğü Sözcüsü Metin Cemil, bugün (10 Şubat 2026 Salı) Kurdistan24'e yaptığı açıklamada, "İtalya'dan bir sağlık ekibi Duhok'a geldi. Ekip, kalp hastalıkları ve yoğun bakım konusunda uzmanlaşmış, oldukça deneyimli bir dizi çocuk doktorundan oluşuyor." sözlerini kullandı.

Cemil, "Ekip, bir dizi çocuğa ücretsiz ameliyat yapacak ve ayrıca çok sayıda çocuğu muayene ederek, tıbbi tavsiyelerde bulunacak." dedi.

Ekibin iki gündür Duhok'ta olduğunu ve bir hafta daha kalacağını belirten Sözcü Cemil, "Bu, ekibin Duhok'u ilk ziyareti değil, önceki yıllarda da birkaç kez Duhok'a gelmişti." ifadesini kullandı.