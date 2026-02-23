Irak'tan ülkelere DAİŞ'li tutukluları geri almaları çağrısı

2 saat önce

Irak, ülkelerden terör örgütü DAİŞ saflarındaki tutuklu vatandaşlarını geri almalarını ve kendi ülkelerinde yargılamalarını talep ediyor.

Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, 23 Şubat 2026 Pazartesi günü Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi'ne hitaben yaptığı konuşmada; ülkenin mevcut durumu, DAİŞ’li tutukluların nakli, Erbil ve Bağdat ilişkileri ve diğer birçok konuya değindi.

Fuad Hüseyin, Irak'ın Hol Kampı'ndan vatandaşlarını geri getirme konusundaki sorumlu rolünü sürdürdüğünü vurgularken, şu ana kadar 23 bin Iraklının organize bir şekilde geri getirildiğini ve bu meselenin Irak için önemli bir güvenlik konusu olduğunu söyledi.

Irak’ın özgür bir ülke olduğunu belirten Hüseyin, şu sözleri sarf etti:

"Irak özgür bir ülkedir, anayasası federaldir ve federal kurumlar bu temelde gelişmiştir. Aynı zamanda, Kürdistan Bölgesi Hükümeti ile Bağdat'taki Federal Hükümet arasında tam bir koordinasyon bulunmaktadır."

Konuşmasının bir başka bölümünde Fuad Hüseyin, Irak'ın terörle mücadelede büyük bir koordinasyon sağladığının altını çizerek, tüm ülkelerden ahlaki sorumluluklarını üstlenmelerini, teröristlerini geri almalarını ve kendi ülkelerinde yargılamalarını istedi.

Fuad Hüseyin, Irak açısından sorunların çözümü için en iyi yolun müzakere olduğunu yineledi.