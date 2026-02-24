Balıkesir'de F-16 uçağı düştü: 1 ölü

2 saat önce

Balıkesir 9. Ana Jet Üssü Komutanlığı filosuna ait F-16 uçağının düştüğü kazada pilot hayatını kaybetti.

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Balıkesir 9. Ana Jet Üssü Komutanlığı filosuna ait F-16 uçağının görev uçuşu esnasında saat 00.50 sıralarında kaza kırıma uğradığını belirtti.

Vali Ustaoğlu, söz konusu kazada bir pilotun hayatını kaybettiğini açıkladı.

Türkiye Savunma Bakanlığı ise Balıkesir'de kaza kırıma uğrayan F-16 uçağının enkazına ulaşıldığını, pilotun hayatını kaybettiğini, kazanın nedeninin ise kaza kırım ekibinin yapacağı incelemeler sonucunda belirleneceğini duyurdu.

Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"9'uncu Ana Jet Üs Komutanlığı-Balıkesir'den kalkış yapan bir F-16 uçağımız ile 00.56'dan itibaren telsiz irtibatı ve iz bilgisi kesilmiştir. Derhal başlatılan arama kurtarma çalışmaları sonucunda uçağımızın kaza kırıma uğradığı tespit edilmiş ve uçağımızın enkazına ulaşılmıştır. Pilotumuz şehit olmuştur. Kazanın nedeni kaza kırım ekibinin yapacağı incelemeler sonucunda belirlenecektir. Şehit olan pilotumuza Allah'tan rahmet, ailesine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve asil milletimize başsağlığı dileriz."

Adalet Bakanı Akın Gürlek da kaza kırıma uğrayan F-16 uçağına ilişkin Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Bakan Gürlek, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Balıkesir 9. Ana Jet Üssü Komutanlığı filosuna ait F-16 uçağımız, görev uçuşu esnasında kaza kırıma uğramış ve kahraman bir pilotumuz şehit olmuştur. Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığımız olayla ilgili soruşturma başlatmış olup, Başsavcımız, Başsavcı Vekilimiz ve iki Cumhuriyet Savcımız kaza mahalline intikal etmiştir. Şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Türk Silahlı Kuvvetlerimize sabır ve metanet temenni ediyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun."