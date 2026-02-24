EMEP Genel Başkanı: Komisyonun raporunda Kürt meselesine yer verilmediği için aleyhinde oy kullandık

2 saat önce

Emek Partisi (EMEP) Genel Başkanı Seyit Aslan, Süreç Komisyonunun raporuna karşı oy kullanmalarının nedeninin, raporda Kürt sorununa yer vermemesi ve yetkililerin bunu yalnızca kendi çıkarları için kullanması olduğunu söyledi.

EMEP lideri Seyit Aslan, barış süreci kapsamında Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun hazırladığı nihai raporuna ilişkin partisinin tutumu hakkında Kurdistan24'e açıkladı.

"Partisinin her zaman barış, demokrasi ve Kürt sorununun çözümünden yana olduğunu, ancak raporun içeriği bunun tam tersi olduğunu" savunan Aslan, komisyon tarafından hazırlanan raporda Kürt veya Kürt sorununun çözümünden tek bir kelimeyle bile bahsedilmediğini ifade etti.

"On binlerce insanın ölümüne ve ülkenin krize sürüklenmesine neden olan bir sorunun rapoda tamamen göz ardı edildiğini" belirten EMEP Genel Başkanı, partisinin bu nedenle komisyon raporunun aleyhinde oy kullandığını kaydetti.

EMEP lideri Aslan, son yıllarda çözüm için hiçbir adım atılmadığını, aksine kayyum politikası ve baskının devam ettiğini sözlerine ekledi.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin (DEM Parti) "evet" oyunu kullanmasına dair soruya da Aslan, "DEM Parti, süreci devam ettirmek için evet oyu verdi." yanıtını verdi.