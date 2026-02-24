İran Konsolosu: Kürdistan Bölgesi ile ilişkilerimizi daha da geliştireceğiz

2 saat önce

İran İslam Cumhuriyeti'nin Erbil Başkonsolosu Feramerz Esedi, ülkesinin Kürdistan Bölgesi ile olan ilişkilerini daha da geliştireceğini söyledi.

İran Başkonsolosu Esedi, Kurdistan24 muhabirine verdiği demeçte, Kürdistan Bölgesi-İran ilişkilerini değelendirdi.

Ülkesinin Kürdistan Bölgesi ile olan ilişkilerini daha da geliştireceğini belirten Feramerz Esedi, "Tüm alanlarda iyi ilişkilerimiz var ve bu ilişkileri geliştirmeyi hedefliyoruz; bu doğrultuda çeşitli planlarımız var." dedi.

Kürdistan Bölgesi-İran ilişkilerinin çok iyi seviyede olduğunu dile getiren İran Başkonsolosu, "Ramazan ayından sonra ilişkilerimizi geliştirmek ve güçlendirmek için çalışacağız." ifadesini kullandı.

Daha önce İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Kurdistan24'e yaptığı açıklamada, "İran ile Kürdistan Bölgesi arasındaki ilişkiler çok iyi düzeyde. Özellikle ticaret alanında ilişkilerimiz çok iyi." demişti.