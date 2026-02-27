Abdullah Öcalan, bugün yeni bir mesaj daha yayınlayacak

3 saat önce

İmralı Cezaevi'nde tutuklu bulunan PKK lideri Abdullah Öcalan'ın, 27 Şubat 2025 tarihinde yaptığı "Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı"nın yıl dönümünde sürece dair yeni mesajını bir etkinlikte basın ve kamuoyuyla paylaşacak.

27 Şubat 2025’te Öcalan’la görüşen Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) heyeti, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada Öcalan’ın mesajını okumuştu.

Öcalan, PKK’ye kongreyi toplayıp, kendini feshetme çağrısı yapmıştı.

Abdullah Öcalan’ın 27 Şubat 2025’te gerçekleştirdiği “Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı”nın birinci yıl dönümünde Kürt sorununun demokratik çözümünde gelinen aşamaya ve sürecin geleceğine yönelik değerlendirmelerini ve Öcalan’ın sürece dair yeni mesajını bir etkinlikte basın ve kamuoyuyla paylaşacak.

Bugün saat 11.00’de Ankara’da gerçekleştirilecek olan etkinliğe DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile İmralı Heyeti üyeleri başkanlık edecek.