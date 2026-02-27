Rusya Konfedrasyonu kültürel çalışmalarından dolayı bir Kürt öğrenciyi takdir etti

Rusya Kültür Bakanlığı, kültürel mirasın korunmasına ilişkin çalışmalarından dolayı bir Kürt öğrenciyi takdir etti

4 saat önce

Kürt ressam ve mühendis Nurik Musayan'a, kültürel mirasın korunmasına ilişkin çalışmalarından dolayı Rusya Kültür Bakanlığı tarafından imzalanan takdirname verildi.

Ermenistan doğumlu ve şu anda Moskova'da yaşayan Kürt mühendis ve ressam Nurik Musayan, Rusya'nın farklı şehirlerinde beş sergi açtı.

500'den fazla eseri bulunan sanatçı, birçok yarışmaya, bilimsel konferansa, kongreye ve yarışmaya katılarak ödüller ve birincilikler kazandı.

Geçen yıl onur derecesiyle lisans mezunu olan Musayan, şu anda mimarlık alanında yüksek lisans öğrencisidir.

Nurik Musayan, Erbil, Süleymaniye ve Duhok'ta sergi açmak istediğini belirtirken, Kürdistan'da mimarlık alanındaki çalışmalarını geliştirmeyi planladığını ifade etti.