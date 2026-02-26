Pakistan ile Afganistan arasında gerginlik tırmanıyor: Açık savaş ilanı

33 dakika önce

Pakistan, sınır bölgesinde tırmanan çatışmaların ardından bugün erken saatlerde Afganistan'ın başkenti Kabil'in yanı sıra Kandahar ve Paktia eyaletlerine hava harekatı düzenledi.

Afganistan'ın başkenti Kabil'de yerel saatle 01.50 sularında en az üç büyük patlama sesi duyulurken, Afgan uçaksavarları saldırıya karşılık verdi.

Pakistan Savunma Bakanı Khawaja Asif, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada sabırlarının taştığını belirterek, "Artık aramızda açık bir savaş var." ifadesini kullandı.

Pakistan ordusu, "Gazab Lil Hak" (Haklı Öfke) adı verilen operasyon kapsamında 130'dan fazla Taliban savaşçısının öldürüldüğünü ve çok sayıda askeri mevzi ile mühimmat deposunun imha edildiğini iddia etti.

Pakistan Bilgi Bakanı Attaullah Tarar ise Kabil'deki tugay karargahlarının da hedef alındığını duyurdu.

Öte yandan Afganistan Savunma Bakanlığı da perşembe gecesi sınır hattında gerçekleştirdikleri saldırılarda 55 Pakistan askerinin öldürüldüğünü ve bazı askerlerin esir alındığını öne sürdü.

Geçtiğimiz saatlerde Afganistan Hükümet Sözcüsü Zabihullah Mücahid, Pakistan'ın son dönemdeki hava saldırılarına karşılık Durand Hattı boyunca Pakistan askeri üsleri ve tesislerine geniş çaplı taarruz operasyonları başlatıldığını açıklamıştı.

Mücahid, çeşitli bölgelerde Pakistan ordusuna ait mevzilerin ele geçirildiğini söylemişti.