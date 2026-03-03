Fly Erbil'in Almanya-Şırnak seferleri yeniden başladı

1 saat önce

Kürdistan Turizm Şirketleri Birliği Başkanı Lawand Mamundi, Kürdistan Bölgesi ve Avrupa'da mahsur kalan vatandaşların tahliyesi için uçuşların başladığını ve transferlerin Şırnak Havalimanı üzerinden gerçekleştirileceğini duyurdu.

Türkiye Sivil Havacılık Kurumundan gerekli izinlerin alınmasının ardından, "Fly Erbil" şirketi Düsseldorf ile Şırnak arasındaki ilk seferini gerçekleştirdi.

Lawand Mamundi, 3 Mart 2026 Salı günü, Kurdistan24’e yaptığı açıklamada, "Bugün ilk uçuş, Avrupa saatiyle sabah 10:00'da, Erbil saatiyle ise 11:00'de Düsseldorf'tan Şırnak'a hareket etti ve öğleden sonra saat 15:30'da varış noktasına ulaşması planlanıyor." dedi.

Yolcu sayılarına ilişkin bilgi veren Mamundi, gidiş seferinde 65'ten fazla yolcunun Şırnak'a döndüğünü, dönüş seferinde ise Kürdistan Bölgesi'nde mahsur kalan 140'tan fazla vatandaşın Düsseldorf'a taşınacağını belirtti.

Mamundi, tahliye sürecinin devam edeceğini ve aynı amaçla iki seferin daha düzenleneceğini kaydederek, 6 Mart Cuma günü Düsseldorf-Şırnak (ve tersi) hattında bir uçuş, 8 Mart Pazar günü ise yolcu transferi için bir başka uçuş daha gerçekleştirileceğini ifade etti.

Lawand Mamundi, Avrupa'dan dönmek isteyen vatandaşlara, Düsseldorf üzerinden Şırnak'a geçebileceklerini ve oradan sadece 20 ila 30 dakika içinde Kürdistan Bölgesi topraklarına ulaşabilecekleri konusunda güvence verdi.

Bu adım, doğrudan uçuşların askıya alınması nedeniyle her iki tarafta mahsur kalanlar için bir çözüm niteliği taşıyor.

Öte yandan, konuyla ilgili Kurdistan24’e konuşan Erbil Uluslararası Havalimanı Müdürü Ahmed Hoşyar, Irak hava sahasının halen kapalı olduğunu ve belirsiz bir süre daha açılmayacağını bildirdi.