Bahçeli: İran'ın bölünmesi Türkiye ve bölge için felaket olur

2 saat önce

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik başlattığı operasyonları sert bir dille eleştirip, İran dini lideri Ali Hamaney’in hayatını kaybetmesi üzerine taziye dileklerini iletti.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, 3 Mart 2026 Salı günü, partisinin TBMM grup toplantısında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

Konuşmasına ABD’nin İran’a yönelik askeri müdahalesini değerlendirerek başlayan MHP lideri, bu saldırının küresel dengeleri bozacağını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"ABD’nin siyonizmin tahrikiyle İran’a saldırması gayrimeşru, gayrihukuki ve gayriahlakidir. Müzakerelerin sürdüğü, anlaşmaya yakın olunduğu bir süreçte Hamaney’in hedef alınması, İran’a müzakere kisvesi altında tuzak kurulduğunu göstermiştir. Siyonist eşkıyalık ABD’yi İran’a saldırtmıştır. İran’da Hamaney ile birlikte hayatını kaybeden herkese rahmet diliyorum."

İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in öldürülmesinin eşkıyalık olduğunu ifade eden Bahçeli, "Hamaney'in ölümünden sonra Mossad ajanların anlık görüntüleri kayda alarak Netanyahu'nun ofisine göndermesi dehşet uyandıran bir organize saldırganlığın göstergesi değildir de nedir?" diye sordu.

Bölgedeki ateş çemberinin Türkiye’yi de yakından ilgilendirdiğine dikkat çeken Bahçeli, iktidarın "Terörsüz Türkiye" stratejisine ve barış sürecine yönelik eleştirilere yanıt verdi.

Dış tehditlere karşı "iç cephenin" sağlam tutulması gerektiğini savunan Bahçeli, şu değerlendirmede bulundu:

"İran'ın başına gelen felaketlerden ders çıkarmalıyız. Tehdidin ne kadar yaklaştığını görmeliyiz. Terörsüz Türkiye hedefine dudak bükenler, neyi amaçladığımızı şimdi daha iyi görüyor mu? Türk-Kürt kardeşliğine yaptığımız samimi çağrıyı çarpıtanlar, PKK'nın kurucu önderliğinin 27 Şubat çağrısına saldıranlar, çevremizdeki ateş çemberinden bir sonuç çıkarıyor mu?"

Savaşın yayılma riskine karşı Türkiye’nin izlemesi gereken politikaya da değinen Bahçeli, Ankara'nın duygusal tepkilerden kaçınması gerektiğini belirtti.

Bahçeli, "Bölgesel tansiyonun yükseldiği bu dönemde sağduyu ve soğukkanlılıkla hareket etmek, barışçıl çabaları desteklemek esastır. Devlet aklı, duygusal tepkilere değil, aklıselim bir siyasi ve ahlaki çerçeveye dayanmalıdır." diyerek diplomatik çözüm yollarının önemine işaret etti.

İran'ın toprak bütünlüğünün korunması gerektiğini vurgulayan Bahçeli, "Bu ülkenin parça parça bölünmesi Türkiye ve bölge ülkelerinin yanı sıra küresel siyaseti de çok olumsuz etkileyecektir." uyarısında bulundu.