Irak'ın ABD'ye petrol ihracatı arttı

1 saat önce

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) Irak'ın geçen hafta ABD'ye en çok petrol ihraç eden üçüncü ülke olduğunu duyurdu.

EIA'dan yapılan açıklamaya göre geçen hafta 10 ülkeden günlük 6 milyon varil petrol ithal edildi.

Irak'ın ABD'ye petrol ihracatı, bir önceki hafta günlük 249 bin varil seviyesindeyken, bu sayı 122 bin varil artışla 371 bin varile yükseldi.

Kanada, ABD'ye günlük 3 milyon 877 bin varil ihraç ederken, onu 707 bin varil ile Suudi Arabistan, 325 bin varil ile Meksika ve 221 bin varil ile Kolombiya takip etti.

Brezilya, Libya, Ekvador, Venezuela, Nijerya ve Kolombiya bunları sırayla izledi.