Kuveyt'teki ABD Büyükelçiliği kapılarını kapattı

3 saat önce

ABD’nin Kuveyt Büyükelçiliği bir güvenlik uyarısı yayınlayarak büyükelçiliğin vatandaşlara kapatıldığını duyurdu.

ABD Büyükelçiliği tarafından 3 Mart 2026 Salı günü, yapılan açıklamada, "Bölgesel gerilimlerin devam etmesi nedeniyle, Kuveyt'teki ABD Büyükelçiliği bir sonraki duyuruya kadar ve belirsiz bir süre boyunca kapalı kalacaktır." denildi.

Büyükelçilik, tüm rutin ve acil konsolosluk randevularının iptal edildiğini belirtti.

Açıklamanın sonunda, gelecekte normal çalışma düzenine dönüldüğünde ve büyükelçilik kapıları tekrar açıldığında gerekli bilgilendirmenin yapılacağı ifade edildi.

Kuveyt'teki ABD Büyükelçiliğinin kapatılması, Orta Doğu'da artan gerilimle aynı zamana denk geliyor. 28 Şubat 2026 Cumartesi gününden bu yana ABD, İsrail ve İran arasında savaş başlamış durumda; İran Devrim Muhafızları her gün Körfez ülkeleri ve Kürdistan Bölgesi'ndeki ABD askeri üslerine onlarca füze ve insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenliyor.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığına (CENTCOM) göre İran'ın saldırıları sonucunda altı Amerikan askeri hayatını kaybetti. Komutanlık ayrıca, üç adet F-15 tipi savaş uçağının Kuveyt hava savunma sistemleri tarafından düşürüldüğünü ancak pilotların sağ kurtulduğunu açıklamıştı.

Kuveyt, binlerce Amerikan askerine ev sahipliği yapıyor ve ülkedeki Arifjan Üssü, bölgedeki en büyük ABD askeri üslerinden biri konumunda. ABD Dışişleri Bakanlığının güvenlik protokollerine göre temsilciliklere yönelik herhangi bir güvenlik veya istihbarat tehdidi oluştuğunda, personelin can güvenliğini korumak amacıyla derhal kapatma ve personel sayısını azaltma kararı alınıyor.

Kuveyt'in 2004 yılında Washington tarafından "NATO dışı ana müttefik" olarak tanımlandığını ve ABD ordusunun lojistik operasyonlarında kritik bir rol oynadığını da belirtmek gerekir.